Глава МВД Украины назвал убитого репортера из Италии «жертвой России»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что приговор военнослужащему Виталию Маркиву за убийство итальянского репортера Андрея Роккелли на территории Донбасса – это «несправедливое и позорное решение».

К тому же, по его мнению, европейский журналист является «жертвой России». Аваков объясняет это тем, что именно РФ «развязала в Славянске войну». Глава МВД Украины опубликовал комментарий на этот счет на своей официальной странице в социальных сетях.

