Политологи заявили, что Зеленский не контролирует украинскую армию

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что армии «необходимо жестко реагировать на попытки провокаций», со стороны ВСУ значительно увеличилось количество обстрелов территории ДНР. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у известных политологов, предполагал ли глава государства такие разрушительные последствия своего выступления.

Как считает президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко, Владимира Зеленского мало интересуют последствия его указов и вообще ситуация на востоке страны.

– Когда глава Украины делал заявления о необходимости минских переговоров, обстрелы ДНР и ЛНР тоже только учащались. Если вспомнить события двухмесячной давности, когда Зеленского только выбрали на должность, то и тогда представители республик говорили, что их обстреливают так, как не обстреливали в 2015 году. А это то время, когда была фактически полномасштабная война, тогда же было освобождено от украинских войск Дебальцево, – сказал Ростислав Ищенко. – Так что понимал Зеленский или нет, к чему приведет его заявление не имеет никакого значения. Строго говоря, кого вообще интересует его мнение? И почему его должна интересовать проблема востока Украины.

По мнению политолога, главная забота Владимира Зеленского на сегодняшний день – продвинуть как можно больше своих людей от партии «Слуга Народа» в Верховную Раду. Особенно с учетом того, что ее рейтинг начал падать и за последние недели опустился на десять процентов, что хоть и не критично для главы государства, но весьма неприятно.

Президент Украины и его окружение продолжают работать в той же парадигме, что действовала во время предвыборной кампании. Сейчас постоянно звучат заявления, которые должны удовлетворить все стороны – то Украина готова «дружить домами» с Россией, и в то же время звучат призывы стрелять по Донбассу. То надо поддерживать минский процесс, то с «террористами и сепаратистами» переговоров никто вести не будет, отмечает эксперт. Таким образом Зеленский и его партия рассчитывают продержаться до выборов 21 июля, а дальше уже ничто не будет иметь значения.

– Контроля над армией у президента сейчас нет. И не будет в будущем. Его не для того избирали. И сам он шел на этот пост не для того, чтобы что-то контролировать. Это хлопотно и неприятно, а Зеленский хочет получать от должности удовольствие, а не проблемы. Так что в долгосрочной перспективе никаких улучшений ждать не стоит, – заключил Ростислав Ищенко.

Со своей стороны, политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов тоже уверен, что Владимир Зеленский плохо представляет, что происходит на подконтрольной ему территории. В то же время, невозможно понять, в курсе ли он операций своих подчиненных, действия которых ставят под удар любые попытки наладить диалог с востоком страны.

– Владимир Зеленский, если что и понимает, так это то, что ситуация ему не подотчетна и не подконтрольна. Все его заявления о разведении сил и желании начать диалог нарываются на самодеятельность силовиков и спецслужб. Последние, как мы видим, уже похищают людей с глубинок ЛДНР, срывая любые попытки обмена пленными. В курсе ли таких операций президент понять невозможно. Если нет – то ситуацию он не контролирует. Если в курсе – то значит делает то, что противоречит его же заявлениям, – отметил Владимир Корнилов. – О чем вообще можно говорить, если этот человек не смог уволить собственного министра обороны. Мы надеялись с приходом Зеленского не будет хотя бы ухудшения, но, как показывает практика, зря. Единственное исключение – станица Луганская, но это нужно только для презентации Евросоюзу.

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