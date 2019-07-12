Астроном рассказала, как москвичам не пропустить лунное затмение

С 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение. О том, что это за явление, и в какие часы его можно будет увидеть жителям столицы, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Научный работник напомнила, что солнечное затмение 2 июля москвичи и гости столицы увидеть не могли. И не только потому, что оно состоялось после захода солнца. Узкая полоса тени от земного спутника, Луны, прошла по акватории Тихого океана и пересекла Южную Америку. Наблюдали затмение, по словам Людмилы Кошман, на протяжении двух минут в Чили и Аргентине. Ширина колоса лунной тени, который коснулся Земли, составила 200 километров.

Кошман отметила, что в последний раз в Москве солнечное затмение наблюдалось 19 августа 1887 года. О предстоящем затмении светила Кошман пошутила:

— Следующее солнечное затмение москвичам придется немного подождать. Оно произойдет 16 октября 2126 года, каких-то сто с небольшим лет, — сказала она.

Астроном отметила, что любое затмение, как солнечное, так и лунное – потрясающее зрелище:

— В былые времена древние народы падали ниц, когда видели, что дневное или ночное светило «гаснет». Полководцы проигрывали битвы, приносились жертвы, чтобы самые главные небесные светила вернулись снова на небо. Для того, чтобы зрелище состоялось, три главных действующих персонажа небесного театра – Земля, Луна и Солнце должны оказаться на одной линии. Если спутник Земли оказывается на линии между Солнцем и нашей планетой, происходит солнечное затмение. Если посередине – Земля, затмевается Луна. Мы перекрываем солнечный свет, и на лунный диск вползает тень нашей планеты.

Людмила Кошман сказала, что затмение Луны можно будет увидеть с 16 на 17 июля, с 23.00 до 00.01 по Московскому времени. Все жители нашего полушария, в том числе и москвичи, смогут полюбоваться этим редким зрелищем на протяжении четырех часов, если, конечно, небосвод не затянет тучами.

— Самое важное — ясное небо. С полуночи до половины первого затмение достигнет максимальной фазы, Луна зайдет в южную часть тени, отбрасываемой Землей. Затмение будет частным, тень Земли накроет 60 процентов видимого нам лунного диска, он будет казаться темно-красным, — пояснила научный сотрудник.

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