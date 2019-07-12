Компьютер научат распознавать болезни по речи человека
Компьютер научится распознавать человеческие эмоции, ложь в речи и наличие болезней. Соответствующий прототип создали ученые из Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук.
Разработанная методика позволит анализировать не только то, что человек говорит, но и каким образом он это делает — какие эмоции он испытывает, его пол и возраст.
— Также можно понять, врет ли человек, есть ли у него заболевания вроде болезни Паркинсона или Альцгеймера. В настоящее время создан первый прототип такой автоматической системы, — рассказал заведующий лабораторией речевых и многомодальных интерфейсов Алексей Карпов.
Отмечается, что компьютер будет обрабатывать речевой сигнал человека и анализировать его по нескольким тысячам акустических параметров. Разработку планируют завершить в 2020 году. Она будет применяться в работе телефонных контакт-центров и совершенствовании полиграфов, сообщает ТАСС.
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