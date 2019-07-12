Дом 1913 года постройки отремонтируют в Мещанском районе
В центре Москвы планируется ремонт жилого дома, который построили 106 лет назад.
— Работы в подъездах будут выполняться с учетом необходимости сохранения существующих декоративных элементов, — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, исторический облик здания, находящегося в Мещанском районе, будет сохранен. Для его жильцов обеспечат комфортные и безопасные условия.
На официальном портале мэра Москвы говорится, что приведут в порядок фасады, восстановят штукатурный слой.
Кроме того, специалисты займутся инженерными коммуникациями.
В подъездах также отремонтируют металлические ограждения. Дом, где выполнят работы, находится по адресу: улица Гиляровского, 19.
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