Московские студенты протестировали систему электронного голосования
Студенты 93 столичных вузов приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в этом году на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Аналог электронного участка создали в Московском парламентском центре. По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко, такой же участок откроется в сентябре в каждом из трех выбранных избирательных округов столицы.
В ходе голосования, прошедшего 11 июля, студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города с помощью своих электронных устройств. Первый этап тестирования показал наличие технических недочетов сетевой связанности.
Всего в электронном голосовании приняли участие 1253 человека. Победителями стали Глеб Узунов (МИСиС), Никита Грачев (МГУУ правительства Москвы) и Кирилл Богатырев (РУДН).
Отмечается, что за процессом голосования наблюдали члены Общественной палаты Москвы, представители Московской городской избирательной комиссии, Департамента информационных технологий, члены электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы и члены технической рабочей группы по электронному голосованию.
Второй этап тестирования системы пройдет среди ИТ-специалистов с 15 по 22 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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