Студенты опробовали систему электронного голосования

В тестировании системы приняли участие около 1,8 тысячи студентов московских высших образовательных учреждений. Программу запустили на платформе официального портала мэра Москвы.

— Студенты старше 16 лет с 5 по 10 июля записывались через личный кабинет на портале mos.ru. Это было необходимо для получения доступа к голосованию. Всего заявления подали порядка двух тысяч человек. Не получили доступ те, кому меньше 16 лет, или кого мы не нашли в реестре студентов, — пояснил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Артем Костырко.

Он добавил, что зарегистрированные пользователи смогли перейти к форме голосования и ознакомиться с 15 кандидатами на звание лучшего председателя студенческого совета в столице. А по окончании голосования у каждого участника будет возможность проверить, правильно ли был учтен его голос. Для этого нужно будет получить индивидуальный код доступа к специальному сервису.

Функционал тестового варианта полностью соответствует тому, что будет использоваться в Единый день голосования, который пройдет 8 сентября.

— Это тестовое, самое первое «появление на людях» программного обеспечения, есть ошибки и сбои, мы их мониторим, смотрим за реакцией студентов, — пояснил Артем Костырко.

Явка на 12:00 по Москве составила 17 процентов из тех, кто записался на электронное голосование.

— Пока все более или менее в пределах разумного. Небольшие проблемы возникают с авторизацией по СМС, — прокомментировал заместитель главы Департамента информационных технологий.

Он также добавил, что тестовый вариант поможет избежать ошибок и сбоев во время проведения выборов в Московскую городскую думу.

Читайте также: Алексей Шапошников: Тестирование электронного голосования будет открытым