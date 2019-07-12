Эксперт: Телемост между политиками России и Украины все еще невозможен
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал телемост, который прошел между российскими и украинскими деятелями культуры. По его словам, осуществить подобную связь между политиками двух стран на данный момент не представляется возможным.
Однако Мартынов и не видит в таком разговоре особой необходимости. Он отмечает, что представители культуры двух стран хотят говорить, ведь у них, по сути, общая ментальность.
— А украинские политики, по крайней мере, те, кто называют себя политиками, сделали все, чтобы диалог, общение, общее пространство были разорваны, — передает РИА Новости слова Мартынова.
Он сообщает, что российская сторона готова будет говорить с Украиной, когда там появятся «новые политики».
Напомним, что телемост транслировался на телеканале «Россия 1».
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