Украинский канал проведет телемост с журналистами «Рустави 2»

Украинский «24 канал» запланировал на 12 июля проведение телемоста Киев — Тбилиси. Журналисты пообщаются с коллегами с грузинского телеканала «Рустави 2».

Политологи и работники СМИ Украины выразили недовольство в отношении этого плана, сообщает РИА Новости.

Ранее, 8 июля, сотрудники NewsOne заявили, что отказываются от телемоста с «Рустави 2». Они аргументировали это поступлением угроз в свой адрес.

Напомним, что телеведущий из Грузии Георгий Габуния в эфире нецензурно выругался в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и его семьи.

Инцидент вызвал широкий резонанс в российских и зарубежных СМИ. Эксперт заявил, что телеведущего могут посадить в тюрьму. Познер заявил, что Габуния перестал быть для него журналистом.

Кроме того, президент Грузии прокомментировала скандал с оскорбившим Путина журналистом. Кадыров назвал трусом и позором Грузии ведущего, оскорбившего президента РФ. Тем не менее рейтинг канала «Рустави 2» после произошедшего вырос.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кого обидел Габуния

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Александра Никонова:

Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться в веках и, черт возьми, прославился! Грузинский журналист Георгий Габуния стал известным благодаря тому, что… А благодаря чему, кстати? Думаете, благодаря тому, что в прямом эфире выматерил Путина? Ничего подобного! Кто у нас смотрит грузинское (австралийское, молдавское, перуанское — далее везде) телевидение? Никто не смотрит. Мало ли кто там чего говорит! А значит, кто-то услужливый должен был выцепить именно этот кусочек этой программы и донести до нужных ушей: «А еще он назвал тебя земляным червяком!..» Стало быть, благодаря этим услужливым доносителям не только Габуния стал известен десяткам миллионов людей, но и оскорбления были транслированы всем вообще и в частности именно тому, кому предназначались (далее…)

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