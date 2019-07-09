Кого обидел Габуния

Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться в веках и, черт возьми, прославился! Грузинский журналист Георгий Габуния стал известным благодаря тому, что… А благодаря чему, кстати? Думаете, благодаря тому, что в прямом эфире выматерил Путина? Ничего подобного!

Кто у нас смотрит грузинское (австралийское, молдавское, перуанское — далее везде) телевидение? Никто не смотрит. Мало ли кто там чего говорит! А значит, кто-то услужливый должен был выцепить именно этот кусочек этой программы и донести до нужных ушей: «А еще он назвал тебя земляным червяком!..» Стало быть, благодаря этим услужливым доносителям не только Габуния стал известен десяткам миллионов людей, но и оскорбления были транслированы всем вообще и в частности именно тому, кому предназначались! Не узнай адресат о том, что в какой-то маленькой стране какое-то частное лицо на частном канале по его поводу гнусно высказалось, он и оскорблен бы не был, ибо оскорбляют только долетевшие до ушей слова. Но кто-то решил послужить рупором и этот мощный отрицательный заряд, эту эмоциональную бомбу взял и вложил в уши тому, кому она предназначалась. В прямом смысле донес! То есть, по сути, доносители и ретрансляторы как раз и оскорбили адресата, выступив помощниками Габунии.

Грузинский журналист Георгий Габуния стал известен десяткам миллионов людей Фото: Скриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=MtfRC6vKvek)

Но более всего меня поразила реакция отдельных граждан на случившееся. Они обиделись за Путина и, самое главное, вместо Путина! Как будто в адрес их мамы прошлись… Между тем выходка неумного грузинского журналиста была настолько маргинальна, что самой лучшей реакцией было бы не обращать на нее никакого внимания. Не замечать! Собака лает, ветер носит. Ну нельзя стрелять из танка по воробьям, не может муравей оскорбить слона... Однако Россия в лице этих граждан опустилась до уровня лающей собаки и начала всерьез и с обидой реагировать на лай, метать громы и молнии, вынося свою оценку сказанному. Да это все равно, что обидеться на попугая, который тебя обозвал матерно! Улыбнуться, покачать головой — вот тот максимум, на который может рассчитывать попугай.

А у нас раздались даже голоса о том, что в отместку этому Габунии нужно наказать весь грузинский народ и запретить импорт грузинских вин, воды «Боржоми», закрутить еще туже туристический вентиль. Но при чем тут простые грузины и уж тем более наши туристы? Даже Сталин понимал, что «сын за отца не отвечает», не могут одни люди отвечать за грехи других, а наши чересчур обидчивые сопереживатели Путину этого не разумеют. Однако я сомневаюсь, что Путин нуждается в их агрессивном сопереживании.

Должна ли Россия проваливаться в такую дикую архаику, которую и навязывают ей «габунии»? Уж слишком просто было бы тогда поссорить государства и народы — одним словом одного человека. Но нужно ли идти на поводу тех, кто хочет столь легкого управления странами?

И вообще пора понять, что в цивилизованном мире, мире свободно циркулирующей информации слово практически ничего не стоит — в отличие от мира дикарского, аристократического, уголовного. Это там, где верят в магию, слово считается реальной силой. Это там «за базар отвечают», а за неловко брошенное слово вызывают на дуэль. Но мы же не дикари с магическим мышлением и не урки.

Полегче на поворотах, полегче…

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»