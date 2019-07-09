Рейтинг канала «Рустави 2» вырос после оскорблений ведущего в адрес Путина

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия сообщил о росте рейтинга канала после скандального эфира от 7 июля.

Напомним, что в тот день ведущий Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина, высказавшись в отношении главы государства с использованием нецензурной брани.

По словам гендира компании, обсценная лексика не является приемлемой формой подачи мысли, но вместе с тем «это абсолютно в рамках закона и Конституции».

— И решать по этому вопросу может только руководство канала «Рустави 2», — подчеркнул Гварамия.

За мат ведущего отстранили от работы на два месяца. По истечении срока он сможет вернуться в эфир. По словам Гварамии, данное решение принимала комиссия телеканала по этике и его «невозможно оспорить».

Он также признал, что часть аудитории может уйти после данного прецедента. Однако в настоящий момент популярность возросла.

— Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился, — заявил генеральный директор «Рустави 2» в эфире «Громадське».

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