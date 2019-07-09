Эксперт заявил, что Габунию могут посадить в тюрьму

Журналиста канала «Рустави 2» Георгия Габунию не уволят после эфира с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Такое решение принял директор канала Ника Гварамия. Ранее за скандальную выходку он был отстранен от работы на два месяца.

Ситуацию для «Вечерней Москвы» прокомментировал президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики. Он считает, что нужно закрыть весь телеканал после инцидента.

— Это не посягательство на свободу слова и права журналистов. Телеканал допустил антигрузинскую, античеловеческую, предательскую, пошлую и грязную передачу, которая не укладывается ни в какие нормы этики. Бесспорно, «Рустави 2» должен быть закрыт, а его руководство — осуждено за допущенную выходку. Никакой журналист без одобрения начальства не осмелился бы такое сделать, — заявил Владимир Хомерики.

Хомерики заявляет, что грузинское общество желает, чтобы Габуния был «не просто уволен с телеканала, а вообще не смог работать».

— Многие грузины сейчас хотят набить морду этому Габунии. Думаю, к нему должны применить самые строгие меры. По идее, Габунию нужно осудить, потому что он подставил страну, опозорил самих грузин. За все это он должен ответить, — считает Владимир Хомерики.

Однако собеседник «ВМ» убежден, что ситуация зашла так далеко, что даже увольнение Габунии с телеканала «Рустави 2» не улучшит отношения между Россией и Грузией.

— Увольнение какого-то мерзкого подонка — не цена вопроса за оскорбление президента России, ее жителей и грузинского народа. Возможно, если обострение конфликта прекратится, Габунию и его хозяев посадят в тюрьму и будут принесены извинения за случившееся, — резюмировал собеседник «ВМ».

Хомерики также отметил, что поступок Габунии не укладывается даже в «логику зверей или дикарей». По его словам, за ним стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого поддерживает Джо Байден (бывший вице-президент США, ныне кандидат в президенты страны — прим. «ВМ»). Они хотят ухудшить ситуацию в Грузии, разозлить Россию и тем самым не дать вести конструктивные переговоры Дональду Трампу с Владимиром Путиным, убежден эксперт.

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