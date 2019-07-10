«Личностная деформация»: психолог объяснила поведение гендиректора «Рустави 2»

В Сети продолжают обсуждать скандал с участием грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире канала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина и граждан РФ. Не успели страсти стихнуть вокруг этого скандала, как 10 июля генеральный директор «Рустави 2» Николоз Гварамия заявил, что готов «мочиться в каждую бутылку вина и «Боржоми», поставляемые в Россию.

«Вечерняя Москва» поговорила с психологами, которые объяснили, чем может быть вызвано такое экспрессивное поведение Гварамии и Габунии.

Психолог, эксперт в области социальной психологии Татьяна Ганичева считает, что в данном случае могут иметь место «личностная деформация и психопатия».

— Есть в клинической психологии такое понятие, как психопатия, — говорит Ганичева. — Это не болезнь, а личностная деформация. Поведение таких людей не соответствует общепринятым нормам, они не контролируют свои эмоции и не считают нужным это делать. Заочно, конечно, ни один специалист такого диагноза не поставит. С большой вероятностью в данном случае это просто отсутствие контроля над эмоциями. Насколько осознанное — вопрос другой. Зачастую для людей этой профессии эпатаж — поведение осознанное. Агрессия — самый простой способ привлечения внимания, тут же — и нарушение этических норм, и умышленное создание конфликтных ситуация, и так далее.

С версией о самопродвижении таким способом согласился и психотерапевт, кандидат медицинских наук Марк Сандомирский.

— Я не могу ставить заочно диагнозы, поскольку это противоречит клинической этике. Думаю, речь идет не о психиатрии, а о банальных манипуляциях. Журналист использовал этот способ для привлечения внимания к своей персоне, для личного пиара. Конечно же, можно говорить о нарушении профессиональной этики, а в отношении психиатрии — только об имитации каких-либо отклонений с использованием обсценной лексики исключительно с целью пиара.

А может ли такое поведение быть реакцией на стресс? Об этом «Вечерней Москве» рассказала Анжелика Чапанова, психолог, специалист по когнитивной психологии и конфликтологии.

— Да, конечно, это может быть защитная реакция на стресс — это очень распространено. Однако если человек наделен некой властью, если подобный срыв происходит во время исполнения профессиональных обязанностей, то такое поведение недопустимо. Нужно понимать, какой степенью ответственности человек обременен, и такой эмоциональный фон, чем бы он ни был спровоцирован, — свидетельство некомпетентности и отсутствия самообладания.

А вот заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов заметил, что на данный момент в российско-грузинских отношениях мы наблюдаем парадоксальный пример главенства эмоций над разумом. Неадекватные действия со стороны определенных лиц могут происходить именно поэтому.

— В принципе, во всей коммуникации с Грузией на данный момент мы наблюдаем главенство аффекта над интеллектом. Как только между двумя странами главным судьей становится эмоция, аффект, наступает время неадекватных реакций, защитных механизмов и непрогнозируемого поведения.

Читайте также: Гендиректор «Рустави 2» выразил гордость за журналиста Габунию