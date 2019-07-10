Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора «Рустави 2»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление, ранее сделанное генеральным директором грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии. Оно касалось поставок минеральной воды и вина в Россию.
По словам сенатора, после высказанных журналистом угроз на грузинское вино будет «немного охотников».
— Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный, — написал Алексей Пушков на своей официальной странице в сети Twitter.
С учетом угроз гендиректора телеканала «Рустави-2» в отношении грузинского вина, экспортируемого в Россию, полагаю, на него будет немного охотников. Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 июля 2019 г.
Гендиректор телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия ранее резко высказался в отношении позиции президента России Владимира Путина касательно санкций для Грузии.
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