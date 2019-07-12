Квест «По следам плохих туристов» пройдет в столичном экоцентре
• 22:07 • 12 июля 2019
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Экоквест начнется в 12 часов
Фото: официальный портал мэра Москвы
В «аптекарском огороде» на территории экоцентра «Битцевский лес» организуют квест «По следам плохих туристов».
Сообщается, что 15 июля встреча начнется в 12:00.
Гостям предстоит отыскать мусор в соответствии с его описанием в листе заданий. В процессе поиска дети и взрослые узнают, какую опасность скрывают оставленные в лесу консервные банки, пластиковые бутылки и прочие отходы.
Поучаствовать в квесте могут взрослые и дети в возрасте от шести лет. Такой же квест запланирован 21 июля, говорится на официальном портале мэра Москвы.
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