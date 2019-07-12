Телемост деятелей культуры России и Украины прошел успешно

Жители России и Украины пообщались во время телемоста «Надо поговорить». Программа продлилась почти два часа.

Идею телемоста граждане обеих стран оценили положительно. Многие украинцы рассказали, что приезжают в Россию либо по работе, либо к родственникам.

— Нужно общение, нужно приходить к какому-то консенсусу. Потому что в каждой семье обязательно корни пересекаются, — отметила одна из участниц телемоста.

Писатель, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин отметил, что необходимо сохранять в душе воспоминания о временах, когда народы России и Украины были вместе.

Также по Skype в эфир из Киева вышел украинский продюсер Юрий Фалеса. Он рассказал, что украинцам, чьи родственники живут в России, тяжело ездить к близким. По его мнению, сложившуюся ситуацию необходимо как можно скорее заканчивать.

К телемосту по интернету подключилась художественный руководитель киевского театра «Браво» Любовь Титаренко. Она заявила, что первый телемост нужно было провести с Донбассом.

— Россия и Украина столетиями жили в дружбе, любви, мире. И сегодня очень тяжело у нас в стране, идет война, идет гражданская война, — отметила худрук.

Эксперты отметили, что телемост прошел успешно. По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, это можно рассматривать как «сигнал оттепели» в двусторонних отношениях. Он также отметил, что программа прошла «без политики, без пропаганды».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что телемост может стать началом нормализации диалога между двумя странами. Парламентарий отметил, что за таким диалогом могут последовать и круглые столы для решения накопленных проблем за большой промежуток времени.

Напомним, анонс телемоста вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Также Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены». В связи с этим, украинский телеканал NewsOne отказался от проведения телемоста.

Жители Украины смогли позвонить в российскую студию по Skype. Также журналисты смогли пообщаться с украинцами на Киевском вокзале и в метро, а чтобы услышать украинские песни, корреспондент телеканала отправился в караоке-клуб, сообщает РИА Новости.

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