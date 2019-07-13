Человек погиб в аварии с такси на Кутузовском проспекте
• 02:12 • 13 июля 2019
Поделиться:
0
doc7671j7ki1m0celv5184
Один человек погиб, еще несколько пострадали
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции подтвердила, что в результате дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в столице погиб человек.
Произошло столкновение ряда автомобилей, включая машину такси. Как сообщают очевидцы, один из автомобилей вспыхнул, но его удалось оперативно потушить.
По предварительным данным, водитель такси пытался избежать столкновения с другой машиной, но его вынесло на тротуар, где автомобиль врезался в дорожный знак, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагре пострадали граждане Российской Федерации.
Читайте также: Авария автомобиля с двойным сальто попала на видео
Теги:
03:0113 июля 2019
02:3513 июля 2019
02:1213 июля 2019
00:3713 июля 2019
00:1513 июля 2019
23:5212 июля 2019
23:3012 июля 2019
23:1812 июля 2019
22:5712 июля 2019
22:3312 июля 2019
22:2912 июля 2019
22:2012 июля 2019
22:2012 июля 2019
22:1012 июля 2019
22:0812 июля 2019
22:0712 июля 2019
21:3812 июля 2019
21:3312 июля 2019
21:0412 июля 2019
20:4912 июля 2019
20:4312 июля 2019
20:0412 июля 2019
19:3912 июля 2019
19:3312 июля 2019
19:3312 июля 2019
19:2012 июля 2019
19:1812 июля 2019
18:5812 июля 2019
18:3412 июля 2019
18:0912 июля 2019
18:0112 июля 2019
17:5112 июля 2019
17:3912 июля 2019
17:3812 июля 2019
17:3112 июля 2019
17:2012 июля 2019
17:1412 июля 2019
17:0912 июля 2019
16:5412 июля 2019
15:5612 июля 2019
15:4012 июля 2019
15:1612 июля 2019
15:1612 июля 2019
14:5912 июля 2019
14:5412 июля 2019
14:2512 июля 2019
13:5012 июля 2019
13:2512 июля 2019
13:0712 июля 2019
12:5612 июля 2019
12:5512 июля 2019
12:4312 июля 2019
12:3712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0112 июля 2019
11:5212 июля 2019
11:4012 июля 2019
11:2012 июля 2019
11:0912 июля 2019
11:0112 июля 2019
10:4512 июля 2019
10:2812 июля 2019
10:1112 июля 2019
10:0512 июля 2019
09:5712 июля 2019