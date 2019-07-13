Москва вошла в число лучших опен-эйров выходных
• 03:27 • 13 июля 2019
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Мероприятие состоится в парке Горького и продлится три дня
Фото: Официальный сайта ЦПКО имени М.Горького (https://park-gorkogo.com/)
Мероприятие Park Live в Москве вошло в число лучших фестивалей на открытом воздухе в выходные 13-14 июля.
Мероприятие состоится в парке Горького и продлится три дня, в каждый из которых перед гостями выступят музыкальные звезды.
В пятерку лучших опен-эйров также вошли Балтийская яхтенная неделя в Санкт-Петербурге, «Льняная палитра» в городе Плес Ивановской области, белорусский «Славянский базар» и фестиваль «Нижегородский чернозем», сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
Ранее аналитики туристической отрасли составили рейтинг российских городов, наиболее подходящих для путешествий молодежи. В рейтинг вошла Москва.
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