Спасатели предупредили о смертельной опасности москитных сеток
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России напоминает о недопустимости оставления детей без присмотра при открытых окнах с незакрепленными противомоскитными сетками.
В ведомстве настаивают на том, чтобы родители запрещали детям играть на подоконнике. Спасатели рекомендуют установить на подоконник цветочные горшки и прочие предметы, которые помешают ребенку забраться на подоконник.
Кроме того, детям следует разъяснить правила безопасного поведения: нельзя облокачиваться на сетку и карниз, высовываться из окон, играть на подоконниках.
Рекомендуется установить на всех окнах блокирующий механизм, сообщает РИА Новости.
Ранее в Ступинскую центральную районную клиническую больницу поступила двухлетняя девочка, выпавшая из окна первого этажа. Специалистам удалось стабилизировать ее состояние.
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