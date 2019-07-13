Москвичи обнаружили арт-объект, посвященный трагедии в Шереметьево

Необычный объект появился на берегу Москвы-реки в Строгине. Многие из посетителей Московрецкого парка, прогуливаясь по улице Твардовского, начинают звать на помощь и размахивать руками, заприметив его. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, что за предмет вызвал столько эмоций у горожан.

Приблизившись к нему, поначалу кажется, что это фрагмент фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение. Однако присмотревшись, понимаешь, что это обычная труба, которую разрисовали неизвестные художники. На объекте четко видны иллюминаторы и символика советского Аэрофлота. В самом углу стоит дата - 05.05.2019.

На объекте четко видны иллюминаторы и символика советского Аэрофлота Фото: Рафаэль Залян, "Вечерняя Москва"

— Таким образом, художник изобразил авикатастрофу, которая произошла в мае этого года в аэропорту «Шереметьево», — пояснила корреспонденту «Вечерней Москвы» местная жительница Ирина Эластик. — Раньше на трубе красовались персонажи из мультфильма «Миньоны», а новая «картина» появилась месяц назад.

Девушка рассказывает, что после появления этого арт-объекта, местные начали делать «себяшки» на его фоне и выкладывать в сеть. Другие же, разглядевшие нечто большее в послании анонимного автора, чем просто разрисованный предмет, стали приносить цветы, полагая, что это стихийный памятник.

В самом углу стоит дата - 05.05.2019 Фото: Рафаэль Залян, "Вечерняя Москва"

Старожилы поведали, что труба благополучно лежит в кустах еще с прошлого века. Его когда-то оставили у реки строители очистных сооружений. Рядом с ним своей жизнью живет муровейник, а кругом усеян мусор и последствия чьих-то веселых ночей.

Напомним, страшная трагедия, произошедшая в аэропорту Шереметьево, перечеркнула жизни 41 человека. Люди погибли в огне, когда Sukhoi Superjet 100-95B рейса «Москва-Мурманск» совершил вынужденную посадку и воспламенился на взлетно-посадочной полосе 5 мая 2019 года.