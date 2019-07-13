Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов предприятий Транспортного комплекса Москвы
Этот профессиональный праздник работников столичного Транспортного комплекса появился совсем недавно, но уже успел стать общегородским.
Показ ретромоделей общественного транспорта, парад трамваев, велофестиваль, тематические фотовыставки и квесты в парках, на улицах и площадях — все это притягивает москвичей, которым интересно прошлое, настоящее и будущее одной из ключевых сфер жизни столицы.
За последние годы московский общественный транспорт сделал большой шаг вперед. Растут перевозки пассажиров, поездки по городу становятся комфортнее, доступнее. И в этом ваша огромная заслуга.
Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.