Диетолог назвал топ-5 правил безвредного похудения
Британский диетолог Руди Мауэр перечислил пять способов, благодаря которым можно похудеть без вреда здоровью. Эти правила рекомендуется практиковать в течение недели, постепенно внедряя в свой жизненный уклад.
В первую очередь необходимо сократить потребление углеводных продуктов, не исключая их при этом из рациона, и есть больше белка.
Второй совет — отказ от сладких напитков, вместо них рекомендуется пить воду, зеленый чай и натуральный кофе.
Диетолог отмечает, что половину порции должны составлять овощи или салат. Особенно полезно заменять ими хлеб, макароны и картофель.
Употреблять в пищу нужно только натуральные цельные продукты: овощи, фрукты, мясо и молочные продукты.
Последнее правило — отказ от перекусов и вредных закусок (чипсов, печенья, конфет). Заменить их следует фруктами, овощами, цельнозерновым хлебом, орехами и семечками.
Советы диетолога публикует портал «Медикфорум».
Читайте также: Медики рассказали, как преобразится организм после похудения