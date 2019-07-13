Следком назвал причину трагедии на реке в Тыве
Машина, в которой на переправе через реку Шуй в Тыве погибли девять человек, остановилась из-за заглохшего двигателя. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в региональном главке Следкома.
В пятницу, 12 июля, в Бай-Тайгинском районе республики машина марки УАЗ перевернулась при попытке пересечь вброд реку Шуй. В результате погибли девять человек, среди них семеро детей.
— Во время пересечения реки Шуй, из-за вышедшего из строя двигателя, автомашина остановилась, ее начало уносить течением, после чего трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из автомашины, пытались ее удержать. В результате сильного течения машину опрокинуло, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
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