Москвичей предупредили об ухудшении самочувствия из-за низкого атмосферного давления
Атмосферное давление в столичном регионе в субботу, 13 июля, останется пониженным и, несмотря на медленный рост, составит 744 миллиметра ртутного столба, предупреждают синоптики.
Из-за этого сохранится вероятность ухудшения самочувствия у москвичей с неустойчивыми реакциями сосудов, например, гипо- и гипертоников, людей с вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма и частыми приступами мигрени.
Кроме того, из-за повышенной влажности воздуха могут обостриться бронхо-легочные и воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата.
Людям рекомендуется следовать рекомендациям врачей, лечить имеющиеся недуги, а также закаляться и вести здоровый образ жизни, пишут «Метеоновости».
Ранее синоптики прогнозировали в Москве на субботу, 13 июля, дождливую прохладную погоду.
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