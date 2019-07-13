Легендарная «Таманка» отмечает 79-ю годовщину со дня формирования
13 июля гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознаменная ордена Суворова дивизия имени М.И. Калинина Западного военного округа (ЗВО) отмечает 79-ю годовщину со дня формирования.
Принявшая первое боевое крещение в июле 1941-го, эта дивизия уже в сентябре первого, самого страшного, года войны за массовый героизм и мужество своих бойцов стала гвардейской. Войсковое соединение 11 раз удостаивалось благодарностей верховного главнокомандующего, было награждено орденом Суворова II степени и орденом Красного Знамени. 34 воина-гвардейца удостоены звания Героя Советского Союза. За прорыв немецкой обороны при освобождении Таманского полуострова в 1943 году дивизии присвоено почетное наименование «Таманская».
Сегодня дислоцированная под Москвой дивизия по праву считается одним из передовых соединений Сухопутных войск России. Укомплектованность современными образцами вооружения и техники и уровень боевой подготовки личного состава — одни из лучших в наших Вооруженных силах.
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Западного военного округа, на вооружении прославленного мотострелкового соединения стоят танки новейшей модернизации Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Метис», зенитные ракетные комплексы «Тор», «Оса», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».
Личный состав гвардейской дивизии постоянно совершенствует боевую подготовку в ходе учений и тренировок. Военнослужащие регулярно принимают участие в крупных стратегических учениях. Традиционно мотострелки-таманцы представляют Западный военный округ на параде Победы на Красной площади в столице.
В праздничных мероприятиях, посвященных годовщине формирования гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции Краснознаменной ордена Суворова дивизии, примут участие ее бывшие командиры, ветераны прославленного соединения, представители органов власти и члены семей военнослужащих.