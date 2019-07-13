Парад трамваев пройдет в Москве 13 июля
Парад трамваев, приуроченный к Дню московского транспорта, пройдет в Москве в субботу, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
В рамках мероприятия по центральным улицам столицы пройдет колонна старинных трамвайных вагонов — по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам до Чистых прудов.
А уже с полудня все желающие смогут полюбоваться трамваями на Чистопрудном бульваре. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Также для посетителей праздника заготовлена развлекательная программа с конкурсами, викторина и памятными сувенирами. Выставка проработает до 18.00, сообщается на сайте Мосгортранса.
В свою очередь, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы предупреждает об ограничениях движения в связи с проведением праздника в Twitter.
Ограничения движения в связи с проведением Дня московского транспорта. Планируйте маршруты заранее. pic.twitter.com/165zHgoyr4— ЦОДД (@gucodd) 13 июля 2019 г.
День московского транспорта приурочен к дате запуска в столице первого общественного транспорта — конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июля.
Читайте также: Ночная репетиция парада трамваев