Первые маршруты МЦД помогут связать между собой 46 районов столицы
Первые маршруты Московских центральных диаметров помогут улучшить транспортную логистику в столице и связать между собой 46 районов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.
Предполагается, что доступ к скоростному транспорту благодаря запуску МЦД будет более чем у одного миллиона человек.
— Этот проект потянет за собой развитие прилегающих к железным дорогам территорий и даст импульс к развитию неиспользуемых сегодня площадей, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что движение по первым маршрутам МЦД запустят уже в ноябре этого года. Все это поспособствует тому, что в Москве появятся новые точки роста, проекты развития на территориях, которые сегодня не так активно участвуют в жизни города.
Пассажирское движение по всем пяти маршрутам Московских центральных диаметров планируется запустить в 2025 году, передает агентство городских новостей «Москва».
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