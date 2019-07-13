Участок Сокольнической линии метро Москвы закрыли до 21 июля
Пресс-служба Московского метрополитена напоминает пассажирам, что с 13 по 21 июля прекращена работа участка Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка».
В указанный период будут закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Данная мера предпринята в связи с работами по строительству юго-западного участка Большой кольцевой линии.
На период закрытия участка Сокольнической линии столичные власти организовали бесплатные компенсационные автобусные маршруты: «КМ1» — от станции метро «Саларьево» до «Университета», «КМ2» — от «Саларьево» до «Коммунарки», сообщает «Московский транспорт».
Ранее сообщалось о предстоящей корректировке схемы движения наземного транспорта в связи с закрытием участка Сокольнической линии Московского метрополитена.
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