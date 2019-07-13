Движение транспорта ограничат из-за закрытия участка Сокольнической линии
Пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» информирует участников дорожного движения о предстоящей корректировке схемы движения транспорта в связи с закрытием участка Сокольнической линии Московского метрополитена.
В период с 13 по 21 июля прекратит работу участок от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка», поэтому в ряде столичных районов организуют приоритетный проезд наземного городского транспорта.
В частности, появятся временные выделенные полосы с обособленными участками на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Киевском шоссе, Проектируемом проезде № 907, Проектируемом проезде № 905.
Временно будет запрещено движение на следующих участках: съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД, проезд на Ленинский проспект и Вернадского проспект через улицу Рузская, проезд с улицы Островитянова на проспект Вернадского, выезд с Проектируемого проезда № 5504 на Ленинский проспект и ряде других трасс.
Ознакомиться с полным перечнем изменений движения транспорта можно на Едином транспортном портале, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, в предстоящие выходные, 13 и 14 июля, в столице пройдут День московского транспорта, «Ночной забег» и ночной велофестиваль, в связи с чем на нескольких центральных улицах изменится схема движения.
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