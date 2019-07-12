Участок Сокольнической линии метро закроют с 13 по 21 июля
С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будет закрыт участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Университет» и «Коммунарка». Это связано с прокладкой тоннеля юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), часть которых проходит под станцией «Проспект Вернадского».
В эти дни для удобства пассажиров будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Они будут ходить с интервалом в одну-две минуты. Маршрут КМ1 свяжет станции «Университет» и «Саларьево», КМ2 — «Саларьево» и «Коммунарку».
Также можно воспользоваться другими линиями метро — Калужско-Рижской, Солнцевской и Бутовской. В близлежащих от закрытых станций районах наземному транспорту обеспечат приоритетный проезд.
Кроме того, в районе закрытых станций на участках некоторых улиц будет ограничено движение для автомобилистов.
В обычном режиме участок Сокольнической линии заработает в 5:30 21 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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