Правоохранители рассказали о новой схеме интернет-мошенников
Правоохранители предупредили граждан о новом методе обмана людей, который набирает популярность среди мошенников.
Мишенью злоумышленников становятся люди, продающие товары в Интернете. Мошенники звонят продавцу под видом покупателя и выманивают номер карты под предлогом перевести деньги за товар или услугу. Затем перезванивают с другого номера, представляются сотрудником банка и вытягивают остальную информацию, в том числе PIN-код.
Отмечается, что преступники способны весьма умело замаскировать свой номер телефона под банковский. Благодаря этому они не только убеждают людей в том, что являются представителями банка, но и получают номера карт и коды в ответном СМС.
Правоохранители уточняют, что отследить аферистов достаточно сложно, ведь они могут находиться в любом регионе страны. Граждан призывают быть осторожнее и никому не предоставлять свои данные, пишет «Российская газета».
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