Специалисты перечислили методы кражи персональных данных
Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
При этом методе злоумышленники присылают интернет-пользователям сообщения со ссылками, при переходе по которым хакеры получают доступ к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.
Как отмечает Ярослав Бабин из Positive Technologies, если пресловутое электронное письмо придет от имени реальной компании или человека, успех преступления может составлять до 33 процентов.
Еще один способ кражи персональных данных с гаджетов — посредством СМС-сообщений, в которых предлагается скачать по ссылке некий файл, при установке которого пользователь дает разрешение на определенные специальные действия.
Сергей Никитин из Group-IB отмечает опасность Android-троянов, предлагающих установку приложений из непроверенных источников.
Риск представляют и некоторые сайты, указывает Данила Чернов из «Ростелеком-Солар», сообщает РИА Новости.
Ранее эксперты назвали наиболее частый способ кражи денег с банковских карт — оказалось, что чаще всего мошенники используют психологическое воздействие.
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