Юрист рассказал о законности сбора персональных данных у школьников

Министерство просвещения и Министерство цифрового развития РФ подготовили проект приказа о создании федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС). Ведомства планируют собрать данные об учителях, школьниках и их родителях. Корреспондент «Вечерней Москве» узнала у юриста, законно ли это.

В Министерстве просвещения рассказали, что сбор данных будет осуществляться на добровольной основе.

— Происходить это будет в рамках действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных, консолидация которых в одном месте позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе и в электронном виде, — прокомментировали «Вечерней Москве» в ведомстве.

Старший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Дмитрий Смаковский прокомментировал возможное нововведение.

— Как правило, родители при поступлении ребенка в школу уже дают согласие на обработку его персональных данных. Однако они не догадываются об обязанности предоставлять аккаунты в социальных сетях. Таким образом, необходимо разобраться, для каких целей происходит сбор подобной информации. Министерство просвещения и Министерство цифрового развития РФ указали, что это «позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе в электронном виде». Если следовать содержанию этого ответа, то вполне очевидно, что никакой взаимосвязи социальных сетей с получением муниципальной услуги нет. По нашему мнению, сбор подобной информации возможен исключительно с добровольного согласия законных представителей детей (родителей). В противном случае данные действия можно трактовать как вмешательство в личную жизнь человека, его персональное пространство.

ДЕТАЛИ

Учителя и родители должны будут указать в анкете ссылки на свои аккаунты в социальных сетях. Ученикам, кроме данных об успеваемости, нужно будет указать своих репетиторов, перечислить одноклассников и заполнить графу «Правонарушения, учет». Цифровой профиль учителя будет содержать информацию о его квалификации, научных достижениях и нагрузке. Для профилей «Учитель» и «Родитель» также предусмотрены поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».

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