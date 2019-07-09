Эксперты назвали наиболее частый способ краж денег с банковских карт
Чаще всего мошенники используют психологическое воздействие для кражи денег с банковских карт. К такому выводу пришли эксперты компании Zecurion.
При этом, фиксируется постоянный рост случаев краж с помощью психологических приемов. По данным исследования, доля списаний с карт может доходить до 60 процентов. Причина заключается в низкой киберграмотности и неосторожности людей.
Стоит отметить, что экспертное мнение подтверждается статистикой правоохранительных органов. Только с начала июля в Москве было зафиксировано почти двадцать обращений граждан. По предварительным данным, общая сумма ущерба составляет около 6 миллионов рублей.
Злоумышленники берут информацию из открытых источников. Также данные могут попасть к ним в руки из-за утечек из госструктур или коммерческих организаций. После мошенники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками банка.
Эксперты считают, что исправить данную ситуацию можно с помощью уроков кибербезопасности в школах, пишут Известия.
Ранее Центробанк РФ представил топ-3 рисков в сфере информационной безопасности, с которыми сталкиваются люди при использовании мобильных устройств.
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