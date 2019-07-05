Специалист оценил, насколько безопасны банкоматы в России
• 18:40 • 5 июля 2019
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В России банкоматы представлены тремя производителями — Diebold, Wincor и NCR
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Производители банкоматов постоянно занимаются разработкой дополнительных мер защиты от любого вида атак. В России банкоматы представлены тремя производителями — Diebold, Wincor и NCR. Об этом сообщил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.
Последние модели этих фирм представлены во всех крупных банках страны, пишет издание «Известия» со ссылкой на Абрамова.
Напомним, ранее Центробанк РФ предупредил россиян о новом виде мошенничества через банкоматы. Злоумышленники проводят атаку с отменой транзакции с карты на карту.
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