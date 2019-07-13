Автомобильные мосты через Москву-реку и Сетунь построят до конца года
Возведение четырех автомобильных мостов через Москву-реку и Сетунь планируют завершить до конца этого года. Об этом сообщили в столичном Стройкомплексе.
На данный момент в столице около 34 автомобильных мостов. Однако, по мнению экспертов, этого недостаточно.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, власти столицы планируют построить еще около 24 автомобильных и пешеходных мостов через разные реки. Но пока ведется активное строительство четырех сооружений.
Отметим, что два новых моста, которые проходят через реку Сетунь, будут располагаться в районе Раменки. Строительство ведется в рамках проекта Южного дублера Кутузовского проспекта.
— Кроме того, сейчас сооружается мост в рамках строительства Северо-Западной хорды. Он соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники, — уточнил Марат Хуснуллин.
Также ведутся работы по возведению мостового переезда через Москву-реку в Кожуховском затоне, сообщает агентство «Москва».
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