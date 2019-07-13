ТЭЦ «Северная» возобновила работу после пожара в районе станции
ТЭЦ-27 («Северная») в подмосковных Мытищах включена в работу и несет нагрузку в соответствии с графиком после произошедшего рядом с ней пожара. Об этом в субботу, 13 июля, сообщила пресс-служба компании «Мосэнерго».
В сообщении уточняется, что в 8:01 была включена газовая турбина, работающая в составе третьего энергоблока станции, она функционирует в обычном режиме.
Сейчас в «Мосэнерго» ожидают полного восстановления системы газоснабжения станции и ввода второй линии газопровода, говорится на сайте компании.
Напомним, в четверг, 11 июля, на участке газопровода около ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах произошло возгорание третьего уровня сложности. В результате пожара пострадали 13 человек, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело. Как сообщали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья, причиной пожара стала утечка газа.
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