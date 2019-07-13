Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»
Модель и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева рассказала о своем отношении к певице Ольге Бузовой.
По мнению Лопыревой, Бузова является «коммерческим проектом» и не имеет отношения к музыке или искусству. Виктория отмечает, что популярность Ольги говорит не о ее таланте, а о количестве людей, не слишком хорошо разбирающихся в искусстве.
— Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много, — рассказывает Лопырева.
Кроме того, Виктория заявила, что даже «нормальным людям» приходится слушать песни Бузовой только потому, что певица стала крайне популярна и ее песни играют «изо всех щелей», пишет «Телепрограмма».
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