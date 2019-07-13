Участников «Московского долголетия» пригласили на фитнес под открытым небом

Культурные и спортивные мероприятия пройдут в столице для участников проекта «Московское долголетие». Они состоятся 15 июля в пяти районах столицы. Информацию об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Так, например, массовая зарядка под музыку состоится в районе Восточный. Мероприятие пройдет по адресу: улица 9 мая, вблизи дома № 24а. Спортивный праздник для всех желающих начнется в 9:30. Подобное мероприятие состоится в районе Орехово-Борисово Южное. Жители этого района смогут освоить азы общей физической подготовки. Урок проведет дипломированный преподаватель Наталья Уварова. Всех любителей активного отдыха ждут в 15:00 по адресу: Домодедовская улица, дом 24, корпус 4.

А в парке «Садовники» для жителей старшего поколения проведут урок по зумбе. Ведущим мероприятия станет профессиональный фитнес-тренер Нина Красношапка. Открытый урок начнется в 15:00.

Спортивный праздник для всех желающих начнется в 9:30 Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Также для участников проекта «Московское долголетие» проведут и музыкальные мероприятия в этот день. Так, например, в районе Красносельский состоится встреча под названием «Час классической музыки». На сцене выступят участник проекта «Московское долголетие» Александр Малкус и Марлена Мош, певица, поэтесса, член Союза писателей России. Начало мероприятия запланировано на 13:30.

В это же время в районе Басманный состоится лирический концерт «Все еще впереди». Перед зрителями выступит лауреат городских конкурсов Борис Боякин.

Отметим, что проект «Московское долголетие» в столице запустили в 2018 году, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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