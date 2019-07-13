Сомнолог рассказал, чем опасна избыточная сонливость
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, что для каждого человека норма сна по количеству часов индивидуальна.
В среднем человеку требуется около семи–восьми часов сна. Однако существуют «короткоспящие» люди, для которых семичасовой сон будет избыточным, и «длинноспящие», которым и восемь часов покажется мало.
Также сомнолог отметил, что периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, однако такой режим не должен стать регулярным.
Кроме того, Пальман предупредил о том, что гиперсомния, или избыточная сонливость, является серьезным нарушением в работе организма. Она может являться симптомом различных заболеваний, в том числе депрессии или обструктивного апноэ сна.
При обнаружении гиперсомнии медик рекомендует обратиться к специалисту и устранять причину, пишет РИА Новости.
Читайте также: Пророчество или ошибка мозга: что такое вещие сны