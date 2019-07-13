Осужденный за пьяную езду сын Игоря Талькова поругался в аэропорту

Сын музыканта Игоря Талькова, известный несколькими судами из-за езды в пьяном виде, поделился с подписчиками в Instagram историей о скандале в аэропорту Шереметьево с авиакомпанией UTair.

Тальков-младший рассказал, что не попал на рейс из-за авиакомпании и лично Дмитрия Александрова, ее сотрудника.

— Промурыжили меня с гитарой, то идти в представительство, то платить еще 4200 за еще один багаж на нее, то покупать ей отдельное место в салоне. И это при билете премиум, в который включено все, даже спорт-инвентарь можно везти, — негодует Игорь.

Тальков уточняет, что приехал в аэропорт за 40 минут до окончания регистрации, но на 3 минуты опоздал на посадку, после чего в самолет его не пустили.

Однако «утренний «Аэрофлот» и Ольга спасли гастроли», и Игорю удалось улететь в Сольвычегодск.

— Мы летим, все круто! Скоро будет суперконцерт, — заканчивает рассказ Тальков.

Напоминаем, что в конце ноября 2018 года сотрудники ДПС остановили внедорожник Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился певец в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Позже, уже в июне 2019 года, Игоря вновь остановили сотрудники ДПС.

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