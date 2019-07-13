Пушков посоветовал Зурабишвили воспринять всерьез отмену авиасообщения с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили изданию Deutsche Welle о том, что не стоит серьезно воспринимать остановку авиасообщения между Россией и Грузией и турпоток между странами еще восстановится.
Пушков полагает, что Зурабишвили заблуждается, поскольку в результате приостановки авиасообщения Грузия оказалась в шаге от потери 1,4 миллиарда долларов ежегодного дохода. Поэтому, считает сенатор, «лучше бы ей воспринять это всерьез». Об этом Пушков написал в своем Twitter в субботу, 13 июля.
Зурабишвили заявила Дойче Велле, что, несмотря на остановку авиасообщения, турпоток в Грузию из России восстановится и «не стоит все воспринимать всерьёз». Думаю, она заблуждается. Грузия была в шаге от потери 1.4 млрд долл. ежегодного дохода. Лучше бы ей воспринять это всерьёз.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 июля 2019 г.
Напомним, 20 июня в Грузии начались беспорядки. Президент страны Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву, назвав Россию врагом и оккупантом. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля.
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