Крупнейший ночной велофестиваль пройдет в столице

13 июля в столице пройдет ночной велофестиваль. Такой спортивный праздник состоится уже в третий раз. Информацию об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Предполагается, что в мероприятии поучаствуют свыше 20 тысяч человек. Кроме того, во время праздника могут установить мировой рекорд. Около 3,5 тысячи участников встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей. Для того чтобы стать частью этой акции, необходима предварительная регистрация.

— Стартовав в 22:00 на Кремлевской набережной, колонна велосипедистов проедет около 11 километров по ночным центральным улицам, набережным и бульварам и финиширует на Суворовской площади, — сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Присоединиться к заезду смогут велосипедисты старше 18 лет.



— Участвовать в фестивале смогут все спортсмены вне зависимости от физической подготовки, — уточнили организаторы.

Модель велосипеда не имеет значения. Согласно регламенту мероприятия, на двухколесном транспорте обязательно должны быть белый фонарь спереди и красный сзади.

Кроме того, к участию не допускаются электроскутеры, самокаты и электроколеса.

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