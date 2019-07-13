Правительство опубликовало календарь праздников и выходных следующего года
Правительство Российской Федерации на своей странице в социальной сети разместило окончательный календарь праздничных дней следующего года.
Так, выходные суббота и воскресенье 4 и 5 января 2020 года совпадают с праздничными днями по случаю Нового года, и они переносятся на 4 и 5 мая соответственно.
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.
Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 июля 2019 г.
Известно, что в начале мая жители России отдохнут с 1 по 5 число.
Кроме того, в будущем году нерабочие праздничные дни, помимо обычных выходных, будут 1–8 января, 24 февраля (понедельник), 9 марта (понедельник), 11 мая (понедельник), 12 июня (пятница) и 4 ноября (среда).
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