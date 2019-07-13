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Общество

Чемпион мира Павел Наркевич: Авиамодельный спорт в Москве возрождается

Руслан Карманов
• 16:05 • 13 июля 2019
В этом году Наркевич стал серебряным призером этапа Кубка мира в городе Алексин среди 98 пилотов из разных стран
Фото: Борис Бухтияров специально для «Вечерней Москвы»
В этом году Наркевич стал серебряным призером этапа Кубка мира в городе Алексин среди 98 пилотов из разных стран
Фото: Борис Бухтияров специально для «Вечерней Москвы»

Коренной москвич Павел Владимирович Наркевич — человек-глыба, человек-самолет, в голове которого не меньше, чем целое конструкторское бюро. Он тренер — руководитель школы высшего спортивного мастерства и клуба ГБ СДЦ «Высота» по авиамодельному спорту, председатель районного отделения ДОССААФ Чертаново Центральное, помощник депутата Госдумы. Более того, Павел Наркевич — «летающий тренер». Несколько дней назад он вернулся из Минска, где завоевал первое место на этапе Кубка мира.

Биография 55-летнего Павла Наркевича — живая история развития авиамоделизма в России. В клубе «Высота» в Чертаново он рассказал корреспонденту «ВМ» много любопытных вещей. Например, как спать по три часа в сутки, чтобы многое успеть, как закончить четыре вуза и добиться жизненного успеха. 

В этом году Наркевич стал серебряным призером этапа Кубка мира в городе Алексин среди 98 пилотов из разных стран, а в начале июля в Минске стал победителем аналогичного этапа (25 участников из шести стран).

— Павел Владимирович, в каком возрасте дети впервые приходят на занятия в клуб «Высота»?

— Мы занимаемся с ребятами от семи лет. Очень часто папа приводит ребенка на занятия, а потом взрослому самому становится интересно, он пытается сделать модель самолета и приходит на его летные испытания. Так получаются семейные коллективы, которые участвуют в соревнованиях. Например, семья Носковых, где папа Владимир — механик, а две его дочери Вероника и Дарья — пилоты. Они многократные чемпионы Кубков мира, чемпионатов России. У нас есть две семьи из Чертанова — Колесник и Селиверстовы. У Селиверстовых дедушка — Павел Грибачев — многократный чемпион по авиационным видам спорта. Два года назад он привел девятилетнего внука Михаила к нам в клуб. Теперь мальчик — двукратный чемпион России по юношам. Неделю назад Михаил Селиверстов на этапе взрослого Кубка России среди взрослых занял второе место, проиграв только трехкратному чемпиону мира Игорю Витальевичу Трифонову. Финальный бой мальчишки с матерым чемпионом был очень напряженным. Мы надеемся, что через год–два подтянем наше юное поколение и ребята смогут побеждать на взрослых соревнованиях. А первый шаг в небо многие наши воспитанники уже сделали, поступив в высшие летные училища. Как, например, наш юный воспитанник Антон Чернов — многократный чемпион этапов Кубка мира и России — учится в высшем летном училище в Ульяновске. Мы надеемся, что из него вырастет прекрасный летчик, а хороший человек из него уже получился.

Павел Наркевич — тренер — руководитель школы высшего спортивного мастерства и клуба ГБ СДЦ «Высота» по авиамодельному спорту Фото: Борис Бухтияров специально для «Вечерней Москвы»

— Сколько лет вы занимаетесь авиамодельным спортом?

— Уже полвека не расстаюсь с этим увлечением. Когда мне было пять лет, мама и папа привели меня заниматься авиамодельным спортом к многократному чемпиону мира и Европы Борису Алексеевичу Киселеву на ту же площадку в Битцевском парке, где сейчас находится кордодром для «воздушного боя». В девять лет я первый раз стал чемпионом Москвы среди юношей. За то время, что я руковожу клубом «Высота», через него прошли тысячи людей, мы воспитали 179 чемпионов России, мира, Европы.

— Как авиамодельный спорт развивается в Москве сегодня?

— Во времена СССР в Москве было около 800 кружков по авиамодельному спорту, в 90-е годы многие из них закрылись. Авиамодельный спорт в Москве возрождается. Мы свой кружок сохранили и в 2018 году с помощью руководства  Москвы, района Чертаново Центральное и префектуры Южного округа открыли два новых помещения: один — для начинающих авиамоделистов, второй — для тех, кто уже добился в этом виде спорта определенных высот. Сейчас в клубе занимаются 59 детей.

— Кто главный конкурент российских авиамоделистов на международных соревнованиях?

— Спортсмены из материально обеспеченных стран. Мы проигрывали французам, очень сильны немцы, австралийцы, а лидер в мировом авиамоделизме — США. Там очень развит этот вид спорта, который курирует Пентагон. У них есть отдельная авиамодельная академия Америки (АМА).

— Россия на ведущих позициях в авиамодельном спорте?

— Наши авиамоделисты совершили серьезный прорыв, создали свой двигатель, благодаря которому мы побеждаем на самых престижных турнирах. Разработка этого двигателя и его производство, к сожалению, не финансируются государством. Мы делаем его за счет энтузиазма: покупаем сами металл, заказываем литье, термообработку, гальванику, в этом двигателе нет ни одной импортной детали. Прежний российский двигатель, который приносил победы, назывался «Мавр» (Мастер — Высота — Россия). Теперь мы выпускаем двигатель под логотипом нашего партнера — завода «Вигстар», который входит в холдинг «Ростех», он здесь рядом в Чертанове находится. Шефы предоставляют нам обрезки металла, помогают выточить сложные детали. Директор этого завода — частый гость клуба «Высота», сам в детстве занимался в авиамодельном кружке, строил модели ракет.

В этом году мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение начать разработку проектно-сметной документации нового авиационного комплекса кордодромов «Подарок юным чемпионам» Фото: Из личного архива тренера Павла Наркевича

— Какие шаги делает правительство Москвы по развитию авиамодельного спорта в столице?

— В этом году мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение начать разработку проектно-сметной документации нового авиационного комплекса кордодромов «Подарок юным чемпионам», на котором мы планируем проводить международные соревнования по авиамодельному спорту.

— Расскажите подробнее о будущем комплексе.

— Он появится на нашем базовом летном поле в Битцевском парке. Это будет огромный комплекс, включающий в себя кордодромы, автодромы, мастерские, раздевалки, тренерские комнаты, помещения для хранения авиамоделей и оснастки. Будущее спортсооружение сможет принять чемпионат мира по авиамодельному спорту. Такого уровня соревнования по нашему виду спорта в России никогда еще не проводились. Для сравнения: в США таких комплексов — более 20. 

— В клубе «Высота» дети занимаются бесплатно?

— В авиамодельном спорте есть много классов. Мы ребятам все их показываем, начиная от квадрокоптеров, заканчивая радиоуправляемыми пилотажными самолетами. Каждый ребенок сам выбирает, чем он хочет заниматься. На мой взгляд, самый интересный, динамичный и зрелищный класс — это модели для «воздушного боя». В этих моделях есть все — и пропеллер, и двигатель внутреннего сгорания, и крыло, и стабилизатор, и руль высоты, и ручка управления. Ребенок, который приходит заниматься в наш клуб, в первую очередь делает легкие модели планеров — из пенопласта, из реек. Никаких материальных затрат. Я категорически против, чтобы с ребят брали деньги, но, к сожалению, реалии жизни таковы, что все очень дорого. Топливо стоит огромных денег, более пяти тысяч рублей стоит один мотор, а в каждом «воздушном бою» ребята используют два двигателя. Чтобы участвовать в соревнованиях, у ребенка должно быть три–четыре самолета запасных и два–три двигателя. Поэтому наша задача — обеспечить ребят моторами. Хорошо, что нам помогают государство, районная управа, префектура ЮАО и лично префект Алексей Валентинович Челышев. Город выделяет необходимые средства, на которые мы покупаем двигатели, топливо, комплектующие. Ребята их собирают и участвуют в различных соревнованиях.

— Почему вы не стали летчиком?

— В СССР был популярен лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет», и у меня была мечта стать летчиком. Я много прыгал с парашютом, но потом я понял, что хорошего пилота самолета труднее воспитать, чем хорошего пилота модели. Может показаться, что я пошел по пути наименьшего сопротивления, ведь быть летчиком — это большая ответственность за человеческие жизни. А я просто посчитал, что у меня другое предназначение. Я тренирую ребят, выступаю на соревнованиях и считаю, что приношу Москве и России больше пользы, чем если был я бы средним пилотом. Моя задача — развитие авиамодельного спорта, но любовь к небу — это навсегда, поэтому я часто летаю вторым пилотом на небольшом спортивном самолете. Меня обучает многократная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.

— Каким образом российские авиамоделисты, не имея таких финансовых возможностей, как их американские коллеги, продолжают побеждать на самых престижных международных соревнованиях?

— Мой отец познакомился с мамой на фронте в 1941 году, прошел всю войну и закончил ее в Берлине. Он мне рассказывал про свойства русской души, про несгибаемый характер наших советских людей, которые, невзирая на все трудности, шли на штурм. Желание победить во что бы то ни стало живет в душе каждого русского человека. Сегодня многие ребята занимаются авиамодельным спортом в подвалах, не имеют возможности купить топливо, двигатель или краску, но они все равно строят модели и побеждают на соревнованиях. Чтобы Россия была великой державой, надо уделять больше внимание подрастающему поколению. Кто-то может сказать, что авиамодели — это игрушки в «самолетики», а это ни много ни мало повышение обороноспособности нашей страны. Кстати, у многих воспитанников нашего клуба деды и прадеды воевали во время Великой Отечественной войны и были летчиками-истребителями.

— Зачем вам четыре высших образования?

— В МАИ я изучал двигателестроение, в МГТУ имени Баумана — физику, в Плехановской академии — экономику авиационной промышленности, а потом понял, что мне не хватает гуманитарной составляющей. Так я пошел учиться в Российскую академию госслужбы при президенте РФ и получил специальность «Государственная и муниципальная служба в сфере молодежной политики». В академии меня научили поводить соревнования, организовывать мероприятия,  работать с молодежью. Эти знания мне пригодились.

— Как вы все успеваете? Ведь в сутках только 24 часа.

— Все зависит от самоорганизации человека. Я стараюсь спать меньше четырех часов в сутки, занимаюсь спортом. Каждая минута или секунда каждого дня у меня обязательно загружена и расписана. С утра я в Госдуме, где занимаюсь работой по созданию различных объединений, участвуем в международных слетах, симпозиумах, ведем прием населения. В ДОСААФ в Чертанове мы с коллегами проводим различные мероприятия военно-патриотического характера. Четыре дня в неделю по вечерам прихожу из Госдумы в клуб «Высота» и занимаюсь там с детьми и молодежью. Встаю в пять утра, а ложусь в два. Отсыпаюсь в отпуске.

— Зачем вам следовать такому бешеному жизненному ритму?

— Мотивацию на постоянную работу в меня вселили мои родители, которые вообще не спали во время войны с 41 по 45 годы. Мама после войны преподавала 55 лет в одном из ведущих вузов Москвы, а мой папа — военный строитель, он строил в столице Арбат, подземные коммуникации и мальчишкой меня брал на все эти объекты, аэродромы, в командировки. Он показал мне, как надо правильно жить. Кому-то не хватает времени, кому-то денег, кому-то желания, а я считаю, что человек — сам творец своего счастья и он должен делать то, что подсказывает его душа. Если есть склонность к технике, он должен заниматься техникой, если к спорту — должен быть спортсменом. Я попытался воплотить в себе различные направления и виды деятельности. И ребят в клубе учу быть универсальными специалистами, чтобы совершенствоваться и достигать новых высот в разных сферах нашей жизни.

ЦИФРА

179 чемпионов России, мира, Европы являются воспитанниками клуба по авиамодельному спорту «Высота», который расположен мы в Чертанове.

ДОСЬЕ

Павел Наркевич

Родился 22 марта 1964 года в Москве.

Многократный чемпион Москвы по авиамодельному спорту в классе «воздушные бои», мастер спорта международного класса, чемпион СССР среди юношей.  Победитель и призер крупнейших международных соревнований, неоднократный чемпион России, обладатель Кубка мира, Европы и Азии, тренер — руководитель школы высшего спортивного мастерства ГБУ СДЦ «Высота» по авиамодельному спорту, председатель районного отделения ДОССААФ Чертаново Центральное, помощник депутата Госдумы Анатолия Выборного. Имеет четыре высших образования: окончил МАИ, МГТУ имени Баумана, Плехановскую академию, Российскую академию госслужбы при президенте РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Женат. Воспитывает дочь.

СПРАВКА

Авиамодельный клуб «Высота» — это несколько кружков, объединенных идеей развития авиамоделирования, которые базируются в Чертанове. В клубе есть механические мастерские, где дети учатся пилить, точить, строгать, регулировать двигатели, правильно обтягивать модель, работать с инструментами и материалами, строить авиамодели. 

В музее клуба (Варшавское шоссе 144, корпус 1) хранятся медали и кубки, завоеванные воспитанниками на всевозможных соревнованиях, а также модели самолетов прошлого, созданные руками детей под руководством взрослых.

Третье подразделение «Высоты» — кордодром в Битцевском парке — специально оборудованный стадион с высокой сеткой, где происходят настройка и регулировка моделей перед тем, как ребята запускают свои модели в воздух. Кордодром находится в двух километрах от помещения музея клуба.

НА ЗАМЕТКУ

В «воздушных боях» авиамоделей используются два вида топлива «самолетов»: керосино-касторовое масло и топливо для калильных двигателей, а также спиртосодержащие метанолообразующие смеси, которые включают в себя масла и синтетические добавки.

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В этом году Наркевич стал серебряным призером этапа Кубка мира в городе Алексин среди 98 пилотов из разных стран
Фото: Борис Бухтияров специально для «Вечерней Москвы»
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Движение перекрыто из-за пожара в Российском архиве литературы и искусства
14:5412 июля 2019
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Россияне озвучили свое отношение к беспорядкам и поездкам в Грузию
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Протоиерей рассказал, почему образ апостолов Петра и Павла актуален и сегодня
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Около 100 человек эвакуировали из Российского архива литературы и искусства
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Астрономы назвали регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение
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Запуск МЦД-2 позволит разгрузить пять линий метро на 12 процентов
14:2512 июля 2019
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Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в коррупции экс-замглавы ПФР
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Гостей зоопарка призвали не бросать игрушки после страданий енота Пухлика
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Публичный тест электронного голосования посетили 70 процентов участников
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МЧС проверяет информацию о пожаре в Российском архиве литературы и искусства
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Депутат Рабинович пожаловался на превращение Зеленского в Порошенко
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СК проверит информацию о попытке незаконного вселения в квартиру пенсионера в Москве
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