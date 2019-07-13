Очередь к мощам Петра и Февронии будет формироваться от Пречистенской набережной
Очередь к мощам святых покровителей семьи Петра и Февронии 15 июля будет формироваться с 8:00 до 20:00 со стороны станции метро «Парк Культуры» и пройдет по Пречистенской набережной и Соймоновскому проезду, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
— Далее путь следования предполагает движение по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста, по Соймоновскому проезду, по улице Волхонке до центрального входа в храм Христа Спасителя, — уточняется в сообщении.
Также в оргкомитете отметили, что автобусы с паломниками из регионов будут направлены на парковку на Фрунзенской набережной в соответствии с предварительной заявкой в штаб оргкомитета. А вот к самому храму проезд будет ограничен.
Доступ к мощам будет открыт ежедневно с 15 по 20 июля с 8:00 до 20:00
— У каждого верующего есть возможность принять участие в уникальном событии — принесении всей раки с мощами святых благоверных князей из Мурома и торжественном молебне перед их честными мощами, которые возглавит святейший патриарх Кирилл 14 июля в 15:00, — цитирует пресс-службу агентство «Москва».
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