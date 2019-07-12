Священник рассказал, в чем смысл паломничества к мощам святых

В воскресенье, 14 июня, в Москву прибудут мощи святых Петра и Февронии, являющимися покровителями брака. Начиная с понедельника, к православной святыне, которую разместят в Храме Христа Спасителя, начнут пускать паломников, которые смогут поклониться реликвии. «Вечерняя Москва» спросила у священника Русской Православной Церкви, в чем смысл паломничества к мощам святых и какие молитвы нужно произносить при соприкосновении с ними.

— Если речь идет о целителях, то люди обычно просят исцеления и благословения здоровья. Если говорить о таком «универсальном» помощнике, вроде Николая Чудотворца или Святого Спиридона, то у них просят всего — помощи в бытовых вопросах, поиске работы, семейного мира и всего комплекса житейских проблем, — сказал протоиерей Андрей Ткачев.

Священник рассказал и том, с какими молитвами принято обращаться к святым Петру и Февронии.

— А если мы говорим о благоверных муромских князьях, то речь, очевидно, будет идти о полном комплексе семейной проблематики. Ведь если из жизни убрать все неурядицы с родственниками, то она станет похожа на рай. Подавляющее большинство проблем людей связаны именно с семьей. Соответственно приходить и просить у Петра и Февронии будут о мире с тещами и свекровями, зятьями и невестками, деторождении, болезнях отпрысков и прочей круговерти. Будут искать, разумеется, и счастья, молить о помощи в поиске второй половинки или примирении с имеющейся.

При этом, от верующих при походе к мощам Петра и Февронии не понадобится делать никаких предварительных приготовлений. Как пояснил Андрей Ткачев, в Священном Писании сказано, что тела человеческие есть храм Святого духа. Поэтому подход к мощам святого — это то же самое, что посетить церковь. Перед людьми являет себя не весь человек, а только освященная Богом телесная оболочка.

— К мощам православные приходят с верой, что Господь жив и в Боге живы души всех людей. Но души святых имеют активную молитву и живую любовь. Приходя к их телам мы приближаемся к их душам, заслуживая внимания лобызая мощи и совершая поклонение в надежде быть услышанными. Ведь молитва святого сильнее нашей. Ведь своих нужд у них более нет, как и страданий, страхов и неприятностей, поэтому они могут передать наши прошения напрямую, — добавил Андрей Ткачев.

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