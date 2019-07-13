Поближе к людям

Тайна неубывающих даже в летний зной московских очередей в сильно развитом социальном инстинкте у россиян, а у москвичей особенно. Распродажи, выставки, метро, митинги, праздники, театральные постановки, чемпионаты, рынки – вот только небольшой перечень мест и событий, собирающих толпы. У москвичей больше поводов.

Еще больше нашего народу гужуется в интернете, причем и здесь действует закон «в одном месте пусто, в другом густо». Кажется, все хотят войти в одну дверь, хотя много других входов открыто. Интернет всего лишь гигантская проективная методика, которая отражает жизнь, как она есть. А правда в том, что люди ищут не столько развлечений и решений своих проблем, сколько социальной защиты, иллюзия который усиливается, когда ты оказываешься рядом с другими людьми, смотришь им если не в глаза, то в затылки, чувствуя горячее раздражение в адрес впереди стоящего, и испытываешь чувство победного превосходства перед теми, кто сзади. Потребность в привязанности, простых формах дружелюбия (улыбка, приветствие, разговор ни о чем) формируется в детстве. Это простой импритинг – инстинктивное желание за кем-то следовать, как утята за мамой уткой. Многие испытывают сильный стресс, когда не видят, к кому «прицепиться», «приатачиться», не видят бортика, чтобы придерживаться его и не уплыть в зону риска.

Выходя на люди, мы протестуем против одиночества. Дефицит социальной стимуляции, поддерживающих контактов бывает таким огромным, что человек готов на агрессию или жалость вместо любви и признания. Именно такая шкала снижения качества жизни: любовь- уважение -жалость- агрессия. Причина повышенной агрессивности некоторых людей в очереди как раз и состоит в желании вызвать немедленно сильную реакцию, чем хуже, тем лучше. Старики особо агрессивны даже в бассейне, куда их приглашают бесплатно расслабиться, а они приходят побузить. Попрошайки давят на жалость, но, между нами, к этим запрещенным манипуляциям, прибегают все. В очереди, в толпе технически легче и быстрей подзарядить свои социальные батарейки.

Выходя на люди, мы протестуем против одиночества. Дефицит социальной стимуляции, поддерживающих контактов бывает таким огромным, что человек готов на агрессию или жалость вместо любви и признания Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"

Свои инстинкты лучше осознавать и управлять ими, иначе они будут управлять вами. Мошенники всех мастей, манипуляторы и просто недобрые люди подскажут неверное направление, обнаружив растерянность на вашем лице. Не давайте принимать решение вместо вас. А просто поговорить о погоде, обменяться улыбками, поделиться наблюдениями – это пожалуйста. Нет ничего прекрасней двух дружески болтающих ни о чем людей, которые никак не могут остановиться, войдя в состояние резонанса. Так мы и получаем положительную подзарядку – обмениваясь реакциями в сходном ритме, кто-то в ритме вальса, кто-то в ритме танго, кто-то в ритме марша.

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