Пробежку Владимира Зеленского сорвал Дарт Вейдер
• 17:33 • 13 июля 2019
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Ранее украинский лидер сделал фотографию с Дартом Вейдером
Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
В Одессе не состоялась пробежка, которая была запланирована президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как пишут СМИ, пробежке помешал человек в костюме персонажа из саги «Звездные войны».
Зеленский планировал пробежаться вдоль моря со своим соратником. Однако планы главы государства сорвал Дарт Вейдер, сообщает газета «Думская».
Утверждается, что украинскому главе было направлено приглашение на совместный забег от Дарта Вейдера.
Человека в костюме известного персонажа сопровождали свита штурмовиков и Чубакка.
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