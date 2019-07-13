Росгвардия обеспечит порядок во время пребывания в Москве мощей Петра и Февронии

Пресс-служба войск национальной гвардии Российской Федерации сообщила, что во время пребывания мощей покровителей брака святых Петра и Февронии Муромских в Москве охранять правопорядок и обеспечивать общественную безопасность ежедневно будут более 120 военнослужащих и сотрудников Центрального округа Росгвардии совместно с коллегами из МВД России.

Во время несения службы особое внимание будет уделено паломникам с детьми, пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями. При необходимости им будет оказана помощь.

Также в пресс-службе уточнили, что из-за прогнозируемого большого количества желающих поклониться святыне, служба будет проходить в две смены по двенадцать часов.

Кроме того, в сообщении отмечается, что военнослужащие и сотрудники ведомства имеют успешный опыт выполнения задач по охране крупных массовых мероприятий.

— Так в 2011 году войска обеспечили пребывание в России Пояса Пресвятой Богородицы, в 2014 году - Даров Волхвов, привезенных из монастырей греческого острова Афон, а в 2017 году - мощей одного из самых почитаемых святых в христианстве - Николая Чудотворца, — напоминают в пресс-службе.

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